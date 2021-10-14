Более 100 объектов обращения с ТКО построили в России за два года

С 2019 по 2020 год в России построили 105 объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил Российский экологический оператор, курирующий мусорную реформу. Всего необходимо построить мощностей на 94 миллиона тонн, уточнил генеральный директор госкомпании Денис Буцаев.

«За 2019 и 2020 годы в России создано 105 объектов инфраструктуры. Из них 14 представляют собой комплексы по переработке отходов (КПО). Еще 64 — это объекты обработки ТКО мощностью 10,3 миллиона тонн в год, 27 — объекты утилизации, рассчитанные на три миллиона тонн ежегодно. Однако до 2030 года нам необходимо нарастить мощностей до 94 миллионов тонн, чтобы выполнить показатели, заложенные в национальный проект „Экология“», — сообщил заместитель генерального директора ППК РЭО по региональную развитию и инфраструктуре Евгений Карелов в рамках Российского экологического форума.

Согласно федеральному проекту до 2024 года в России обработка ТКО должна достигнуть 50,2%, утилизация 12,1%. Также стоит задача за три года ввести в эксплуатацию мощностей на 30 миллионов тонн в год. Из них обработка — 23 миллиона тонн и утилизация — 8,2 миллиона тонн.