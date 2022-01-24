Более 100 изменений в законы внесли в части экологии в 2021 году

Правительство внесло более 100 изменений в природоохранное законодательство в 2021 году, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Ключевыми она назвала закон о вторичных материальных ресурсах (ВМР) и закон о расширенной ответственности производителей (РОП).

«Всего в 2021 году мы внесли свыше 100 изменений в законодательство разного уровня. Они в корне меняют отношение к использованию природных ресурсов, повышают ответственность за экологию на всех уровнях. Мы продолжим введение новых экологических правил, направленных на улучшение качества жизни людей и оздоровление экологической ситуации. И, конечно, отдельная роль будет отведена выстраиванию грамотной правоприменительной практики. Принятые законы должны работать эффективно, не ради «галочки», — сказала Абрамченко.

По ее словам, законы о ВМР и РОП — ключевые инструменты новой политики в области охраны природы, экологии и климата. Важными изменениями в законодательство она также назвала запрет на перевалку опасных грузов с судна на судно за границами морских портов и конфискацию лесозаготовительного оборудования, которое нелегально используется.

Абрамченко обратила внимание на возросшую ответственность собственников опасных производственных объектов, которые больше не смогут уклоняться от обязанности ликвидировать нанесенный природе ущерб. С 1 сентября 2022 года начнут действовать требования по обязательному экологическому сопровождению вывода из эксплуатации промпредприятий и ликвидации экологического вреда.

Еще одно направление работы — это создание регулирования для снижения выбросов загрязняющих веществ и улучшения качества воздуха. «К 2024 году поставлена задача снизить объем выбросов загрязняющих веществ на 20%. В этой связи у компаний должен быть четкий план мероприятий по снижению выбросов, а у акционеров — финансовый стимул их выполнять. По аналогии с «усольским законом» таковым может быть запрет на выплату дивидендов до проведения модернизации и снижения выбросов», — сказала Абрамченко.

Она добавила, что все меры помогут не только с улучшением экологической ситуации, но и с формированием новых принципов экологической ответственности и ведения бизнеса. «Принципы, которые мы сегодня закладываем в части охраны природы направлены на улучшение качества жизни наших граждан сегодня и благополучие поколений в будущем», — отметила вице-премьер.