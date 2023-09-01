Экология 01 сентября 2023, 12:44 Более 10 тысяч российских детей приняли участие в акциях «Экохода» на летних каникулах РЭО

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В экопросветительских мероприятиях на площадках пришкольных дневных лагерей приняли участие более 10 тысяч российских детей. Педагоги, которые прошли обучение в рамках Всероссийских образовательных вебинаров «Лето в стиле Эко» от Российского экологического оператора, проводили просветительскую работу среди молодежи в области правильного обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в том числе устраивали экоакции и соревнования.

«Важным условием воспитания подрастающего поколения является формирование убеждения в необходимости сохранения и бережного отношения к окружающему миру, в том числе через элементарные экопривычки. Заинтересовать и увлечь как школьников, так и дошкольников, вне зависимости от их интересов и склонностей — важная задача для нас, взрослых. Важно, чтобы ребята понимали, что любой человек, любое производство могут вносить свой вклад в благополучие окружающей среды», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Проект «Лето в стиле Эко» реализуется РЭО совместно с федеральным центром дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей (ФГБОУ ДО ФЦДО).

«В рамках проекта по всей стране для российских школьников были организованы экологические лагеря и школы, образовательные программы и игры, лекции и мастер-классы», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

В Тверской области для 120 школьников устроили экологические квесты «Кто во что одет» и «Василевские тропы». Ребята выполнили задания по биологии, экологии, охране природы и узнали много новых фактов о правильном обращении с отходами, раздельном сборе, новой жизни старых вещей и технологиях переработки пластика.

В Белгородской области муниципальный проект «Экологический всеобуч» собрал более 400 детей. Педагоги Красногвардейской станции юных натуралистов провели 35 экологических уроков, на которых рассказали о бережном отношении к природе и способах использования вторсырья.

В Алтайском крае региональный детский экоцентр издал методическое пособие «Разделяя — сохраняй» с простыми и понятными шагами по освоению правил обращения с ТКО, провел фестиваль экологов «Зеленые колокола» и командную игру «Экологика», на которой нужно было расшифровать маркировку упаковочных материалов.

В Дагестане для 250 детей педагоги дополнительного образования дирекции «Экостанция» «Центр развития талантов „Альтаир“ провели летний интенсив „Я в Эко“, включающий мастер-класс „Пластику — вторая жизнь“, просмотр и обсуждение видеофильма „Жизнь мусора“, викторину „ЭкоРазум“, квест-игру „Разделяя мусор, сохраним планету“. А в селе Покровское Ростовской области воспитанники детского сада „Алёнушка“ приняли участие в областной экологической акции „День эколога в России“.

Творческий коллектив педагогов и школьников средней школы в деревне Мокшино Тверской области устроил летом спринт по сбору макулатуры. За пять дней им удалось собрать 500 кг.

Долгосрочная акция «Разделяй за КЛАССную ЭКОэкскурсию», стартовавшая весной, объединила 47 команд из 17 субъектов РФ. Команды в течение нескольких месяцев собирали разные фракции ТКО и предлагали всем поддержать их инициативу. Участие приняли ребята из таких регионов, как Владимирская область, Донецкая Народная Республика, Краснодарский край, Ленинградская область, Луганская Народная Республика, Новосибирская область, Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Северная Осетия — Алания, Ростовская область, Свердловская область, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

На вебинарах «Лето в стиле Эко» педагогам рассказали о телепередаче «ЭкоАзбука». Это единственный на Южном Урале просветительский экопроект для детей, в котором о серьезных вопросах экологии своим ровесникам просто и доступно рассказывают сами дети. В рамках проекта юные исследователи путешествуют по Челябинской области и уделяют особое внимание экологическим вопросам родного края.