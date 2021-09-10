Более 10 млрд рублей вложат в объекты по обращению с ТКО на Кубани

Более 10 миллиардов рублей вложат в объекты по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) в Краснодарском крае, сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО), курирующем мусорную реформу в стране. РЭО и власти региона создали рабочую группу по реализации перспективных проектов.

«Российский экологический оператор готов выступить в качестве партнера в рамках оказания существующих мер поддержки. Общая сумма необходимых инвестиций по объектам в Краснодарском крае составит более 10 миллиардов рублей. Для анализа и структурирования подходов к реализации проектов мы создали рабочую группу с руководством региона», — сказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев по итогам совещания с руководством Краснодарского края.

Рабочая группа займется формированием дорожных карт по перспективным объектам. Их должны утвердить в ближайшее время. Со стороны РЭО есть готовность финансировать комплексную работу, включающую в себя развитие инфраструктуры обращения с ТКО в регионе.

В ППК также рассказали, в каком виде может быть участие компании в проектах: «ППК РЭО рассматривает различные формы участия в перспективных проектах. Самым надежным способом обеспечения создания объектов в необходимые сроки является механизм концессионных соглашений, финансирование которых может быть практически в полном объеме обеспечено ППК РЭО за счет выпуска собственных „зеленых“ облигаций».

По словам Буцаева, у Краснодарского края есть потенциал достигнуть и перевыполнить показатели федерального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» еще до 2030 года. Именно до этого срока, согласно национальным целям, в России на сортировку должны направлять 100% ТКО, а объемы захоронения должны снизиться в два раза.

Участники совещания также обсудили работу региональных операторов в Краснодарском крае. Сейчас там действует семь зон из 11. К работе не приступили пока два регоператора, и еще двух осталось определить. Переход субъекта к полноценной работе регоператоров должен произойти в 2022 году, уточнили в ППК РЭО.