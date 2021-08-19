Богомолы начали передвигаться на север из-за глобального потепления

Богомолы Mantis religiosa, которые обычно проживают в Центральной России, начали передвигаться на север. Об этом сообщил сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Евгений Щербаков в беседе с «Газетой.ru».

Богомолы успели установить мировой рекорд по самому высокоширотному обнаружению представителей этого вида. Насекомые уже поселились в Калининградской, Ивановской, Костромской и других областях.

«На самом деле был обновлен рекорд самой северной находки в мире, и сейчас это мировой рекорд: город Галич Костромской области. В 2016 году вообще таких насекомых в Костромской области не встречали, а сейчас прямо по всей области сообщают об их находках», — рассказал энтомолог.

Специалист отметил, что миграция богомолов связана с глобальным потеплением. Обычно морозы являются угрозой для них — их кладок.