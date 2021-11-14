«Бла-бла-бла»: Грета Тунберг осталась недовольна итогами саммита по климату

Шведская экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала итоги 26-й Конференции ООН по климату (СОР26). Она заявила, что настоящая работа идет вне залов заседаний.

«COP26 закончился. Вот краткое описание: бла-бла-бла. Но настоящая работа продолжается вне этих залов. И мы никогда не сдадимся, никогда», — написала Тунберг в Twitter.

Девушка ранее призывала устроить климатический протест в Глазго, где проходила конференция по климату. По словам экоактивистки, участники саммита только притворяются, что их действительно заботит проблема изменения климата.

Конференция по климату должна была пройти с 31 октября по 12 ноября. Мероприятие продлили еще на один день из-за разногласий участников. Делегации из почти 200 стран в итоге согласовали окончательный текст совместного заявления.

Согласно документу, страны взяли на себя обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу к 2030 году. Также они будут предпринимать усилия по сдерживанию глобального потепления и откажутся от определенных видов ископаемого топлива.