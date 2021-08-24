Бизнесу разъяснили работу РОП на встрече в Минприроды

В Минприроды состоялась встреча министра Александра Козлова, представителей ППК «Российский экологический оператор», Росприроднадзора, бизнеса и отрасли по обращению с отходами. Она была посвящена законопроекту о расширенной ответственности производителей (РОП), который должен вступить в силу с 2022 года. В рамках РОП производители будут отвечать за утилизацию всей упаковки. Но принятие закона оттягивают некоторые представители бизнеса. В связи с этим участники совещания отдельно проговорили такие темы, как утилизация 100% упаковки, ответственность за неутилизированные отходы и внедрение электронной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Сегодня утилизируется 4,5% отходов, остальное направляется на полигоны для захоронения. Вопрос создания системы утилизации является приоритетным. Поэтому если вы не утилизируете самостоятельно, то вы платите экосбор в пользу государства, которое будет создавать необходимые мощности и развивать систему обращения с отходами», — отметил глава Минприроды России Александр Козлов. По его словам, РОП ввели в России еще в 2015 году, но с тех пор это не привело к стимулированию развития отрасли.

Сам законопроект о РОП обсуждается достаточно долго — уже состоялось более 20 встреч. На этот раз исполнительный директор ассоциации «Промышленность за экологию» (НА «РусПЭК») Любовь Меланевская предложила компромисс: для тех, кто сам утилизирует, нужно постепенно увеличивать экосбор, а 100% норматив установить для тех, кто платит экосбор, но не занимается утилизацией. Но такой норматив уже был заложен в концепции РОП, у бизнеса было 10 лет, чтобы подготовиться и выстроить систему утилизации, отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

«Еще в 2017 году обсуждалось с бизнесом, что в 2021 году самостоятельно компании должны создать мощности по утилизации. Сегодня 2021 год — все еще мощностей по утилизации нет. Когда мы обсуждали с вами поэтапный ввод норматива, вы просили растянуть его на 10 лет. При этом обещали, что начнете создавать мощности. Но показать выполнение этого условия вы не смогли. Мы не придумали новый норматив, мы только решили принять его после того, как увидели, что ничего не создается. Значит, будем создавать сами», — сказал Буцаев.

О необходимости введения ответственности за весь выпущенный объем упаковки заявил заместитель генерального директора Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Денис Кондратьев. Он обратил внимание на то, что 100-процентный норматив также будут вводить в странах Европы с 2023 года.

По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, государство уже направило средства на различные федпроекты по утилизации и сделало это в виде аванса. Так как экосбор в 2021 году составил всего 4,8 миллиарда рублей, что в разы меньше направленных государством средств на федеральные проекты. Радионова также сообщила о 20 тысячах предостережений, которые ведомство выдало компаниям за нарушения законодательства.

Бизнес выразил опасения, что утилизация, которую они будут выполнять с привлечением подрядных организаций, будет выполнена не на 100% и тогда придется платить штраф. Однако глава РЭО заверил предпринимателей, что такие риски будут подпадать под систему страхования. Помимо этого будет создана электронная система, в которую внесут всех недобросовестных утилизаторов, что позволит избежать таких ситуаций.