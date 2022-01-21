Бизнес уличили в подделке отчетов по утилизации

Ассоциации товаропроизводителей не смогли отчитаться о своих мощностях по утилизации отходов, следует из письма Росприроднадзора в аппарат правительства РФ. По словам экспертов отрасли, фальшивые компании-утилизаторы мешают развиваться на рынке честным игрокам. В Российском экологическом операторе считают, что компании экономят на экосборе за счет посредничества ассоциаций, в итоге происходит «покупка» актов, но реальной утилизации отходов не происходит.

По запросу аппарата правительства ассоциации производителей товаров и упаковки должны были отчитаться о своих мощностях по утилизации отходов. Росприроднадзору поступили письма от семи ассоциаций — Союза стекольных предприятий, Национального союза производителей молока, Союза производителей соков, воды и напитков, Ассоциации европейского бизнеса, Ассоциации производителей шин и резинотехнических изделий «ЭкоШинСоюз», Ассоциации «РусПРО». Но не все смогли предоставить информацию о конкретных существующих объектах утилизации отходов и тех, что планируются к созданию в 2022 году.

Экономия за счет экологии

«Учитывая и так невысокие ставки экологического сбора, не покрывающие фактические затраты утилизаторов, производители и импортеры экономят на уплате экологического сбора. Делают они это при посредничестве ассоциаций, созданных ими для обеспечения выполнения нормативов утилизации, и путем занижения стоимости услуг по утилизации в ходе конкурентных процедур. Зачастую ассоциации берут от товаропроизводителей за свои услуги половину ставки экосбора, а в дальнейшем доводят до утилизаторов еще вдвое уменьшенную сумму. Сложившаяся ситуация зачастую приводит не к фактической утилизации, а к „покупке“ акта об утилизации для сдачи отчетности об исполнении норматива, так как за предлагаемое вознаграждение невозможно осуществить сбор, обработку и утилизацию», — рассказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

В РЭО объяснили, как устроена схема отчетности компаний перед органами. В соответствии с 89-ФЗ отчетность в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) подается в Росприроднадзор от товаропроизводителей. Они должны прилагать документы и в случае самостоятельной утилизации указывать объем. Если ведомство видит расхождения в отчетности, то может предпринять меры административного характера в отношении товаропроизводителей.

В 2021 году прогремело «дело Samsung», у которой выявили нарушения исполнения ответственности в рамках РОП. Суд обязал компанию выплатить штраф в размере 89 миллионов рублей. В тот же год документальная проверка Росприроднадзора выявила нарушения на Дмитровским резинотехническим заводом в Подмосковье. Об случая получили огласку.

«Мы понимаем, что и производители, и утилизаторы часто предоставляют некорректную отчетность. Например, подменяют одни отходы другими, указывают некорректную информацию. Данную информацию мы документально подтвердить не можем, так как не отвечаем за отчетность. После этих двух случаев Правительство РФ дало поручение провести комплексную оценку всех утилизаторов в стране на соответствие норм экологического законодательства, даже выходящих за пределы РОП, речь, например, о выбросах. Коллеги занимаются, РЭО всячески помогает при необходимости. Итоги этой проверки должны быть представлены в декабре 2022 года», — отметил руководитель департамента расширенной ответственности производителей ППК РЭО Игорь Забралов.

В РЭО добавили, что уже собрали данные о переработчиках товаров и упаковки более чем от 600 организаций. ППК актуализирует информацию для формирования реестра утилизаторов. Данные предоставили юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в системе РОП или пожелавшие работать в ней. Компании предоставили информацию о мощностях, технологических линиях, фракциях, источниках сырья и таким образом подтвердили свое существование, указали в РЭО.

Удар по честным игрокам

По словам заместителя генерального директора компании-утилизатора «Орис Пром» Юлии Кузовлевой, ассоциация становится посредником между производителем и утилизатором и решает, кто получит компенсацию в отрасли. Такое положение дел она назвала несправедливым, так как ассоциации не имеют навыков к сбору и переработке отходов. При этом если оставлять ставки экосбора прежними, то уровень сбора и переработки отходов во вторсырье повышаться не будет. Кузовлева подчеркивает, что для глубокого сбора тех же шин нужен РОП, так как на обслуживание и выезд транспорта требуется компенсация, не каждое предприятие имеет право на транспортировку.

Кузовлева добавила, что честный утилизатор должен вкладывать средства, инвестиции, он идет на риски в виде кредитов и лизинга, обязан выбрать правильное оборудование и купить землю за свой счет. Дополнительные инвестиции требуются в покупку контейнеров, заработную плату сотрудников, транспортные средства.

Еще одна проблема заключается в том, как сбыть сырье самостоятельно, убедить покупателя использовать вторичное сырье, чтобы не отправлять ничего на полигон. Утилизаторы в итоге могут переключаться на более ликвидные отходы, поэтому необходимо повышать нормативы для системы сбора за тонну сырья. В результате финансовых средств станет больше. Если выбирать честных утилизаторов, физически собирающих отходы, если открыто играть на рынке, то ситуация переменится и начнут появляться мощности по переработке, отметила Кузовлева.

О тяжелой конкуренции с фиктивными компаниями, выдающими липовые документы, говорит и советник генерального директора по переработке ТКО группы компаний «МагистральИнвест» Дмитрий Чугрин. Он рассказал, что с 2015 года отрасль рассчитывала на РОП. Но ситуация оказалась такова, что 20-летней компании Чугрина, которая по лицензии может утилизировать около 20 видов отходов, приходится конкурировать с новичками на рынке, утилизирующими около 2000 видов отходов. Поэтому так важно выявление по-настоящему работающих организаций.