Бизнес призвали ответственнее относиться к экологии | 360°

Экология 12 октября 2022, 13:31 Поделиться Telegram

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Viber Бизнес призвали ответственнее относиться к экологии Депутат Фетисов указал бизнесу на ответственность в сфере экологии

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Причиненный экологии ущерб накапливался много лет, но сейчас пришло время решать эту задачу путем взаимодействия власти, бизнеса и общества, а также ввести контроль над ситуацией в сфере природы. Созданием такой площадки сегодня занимается Всероссийское общество охраны природы. Об этом в интервью «360» на Всероссийском экологическом форуме рассказал руководитель организации, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов.

Он напомнил, что Всероссийское общество охраны природы появилось 98 лет назад, объединив более 98 миллионов человек. Тогда организация отвечала за все экологические направления. Но после ситуация сильно изменилась.

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«Понятно, что разрушили практически все. Прежде всего, авторитет этой организации. Моя задача сегодня — объединить все общественные структуры соглашениями, ассоциативными документами и двигаться вместе. То есть, создать площадку, где государство и бизнес могут обсуждать проблемы, которые волнуют всех», — заявил Фетисов.

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Глава Всероссийского общества охраны природы отметил, что сегодня накопленный ущерб для экологии очень большой, а последствиями стали лесные пожары, наводнения и ураганы. При этом ответственность за это лежит на всех, как на простых людях, так на бизнесе и власти.

«Важно отметить отношение бизнеса к этому. Мы все время сдвигаем вправо ответственность людей, которые производят этот вред. Они не думают, что это коснется их детей и внуков, потому что заработок сегодня превалирует. <...> Необходимо искать решения по оснащению производства очистными сооружениями, нужно бережно относиться к тому, что есть. Иначе накопленный ущерб будет стоить нам больших денег», — отметил Фетисов.

Он добавил, что сегодня общечеловеческая задача заключается в том, чтобы заставить бизнес бережно относиться ко всему, что связано с будущим.

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