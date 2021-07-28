Бизнес призвал скорее ввести регулирование оборота упаковки

Бизнес-сообщество ответило на опасения президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина по поводу введения обязательного реестра упаковки и товаров для производителе. Он считает, что это будет противоречить нормам ВТО. При этом реестр создают для того, чтобы видеть, сколько упаковки было произведено и сколько переработано. По мнению предпринимателей, такое регулирование наоборот необходимо скорее ввести, а в Российском экологическом операторе отмели какие-либо противоречия правилам международной торговли.

В России создадут реестры упаковки и товаров, обяжут производителей платить за утилизацию отходов, а деньги, которые будут собраны в рамках экологического сбора, направят на развитие инфраструктуры — новые объекты по обработке и утилизации ТКО. Несмотря на то, что подобный механизм учета отходов уже применяется в других странах, в России находят причины не вводить новую меру.

Глава РСПП Шохин направил письмо в Минприроды, в котором раскритиковал предложение ведомства запретить к обороту товары, не внесенные в реестр, якобы законопроект противоречит нормам ВТО, пишут «Известия». Однако в Российском экологическом операторе (РЭО), курирующем мусорную реформу, никаких противоречий не увидели.

«Никаких противоречий нормам ВТО мы не видим. В статье 2 соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле перечисляются требования об охране окружающей среды, защите здоровья или безопасности людей, жизни или здоровья животных или растений. Они называются законными целями. В этом же соглашении говорится, что технические регламенты не должны влиять на международную торговлю. При этом учитываются риски, которые могут возникнуть для достижения вышеназванных целей», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Без инфосистемы никуда

«Работающая система утилизации отходов упаковки за счет механизма РОП — ключевой элемент экономики замкнутого цикла, так как объем таких отходов в составе ТКО составляет до 50%. Невозможно выстроить такую систему без максимального учета объемов упаковки, выпускаемой бизнесом на рынок. На сегодня системой РОП охвачено лишь менее 1% субъектов регулирования, таким образом без усиления администрирования с использованием информационной системы учета выпускаемой на рынок упаковки не обойтись», — подчеркнул исполнительный директор Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев.

Важной частью системы РОП он назвал учет утилизации отходов упаковки, включающий формирование реестра предприятий-утилизаторов. РЭО уже разослал письма компаниям для сбора информации для создания этого реестра.

Для запуска РОП важно знать, кто производит упаковку, какой у нее химический состав и пригодна ли она к переработке, отметил руководитель Лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС, руководитель экспертной группы Wasteconsulting Содном Будатаров.

«Чтобы проследить путь упаковки от места сбора до места переработки необходимо знать, на какие предприятия и заводы эта упаковка поступила, сколько тонн будет утилизировано, сколько „хвостов“ осталось и в какой товар превращено вторсырье. Ответить на все эти вопросы могут цифровые решения. Для отрасли, общества и государства необходимы информационные системы, способные в режиме онлайн показать производителей товаров и упаковки, а также утилизаторов, перерабатывающих эти товары и упаковку», — сказал Будатаров.