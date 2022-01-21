Бизнес не предоставил отчеты об утилизации товаров и упаковки по запросу властей

Крупные-бизнес ассоциации не смогли доложить правительству об объемах утилизации товаров и упаковки. Росприроднадзор получил ответы лишь от семи из более чем 30 ассоциаций, при этом неполные. По словам главы Российского экологического оператора Дениса Буцаева, таким образом производители и импортеры экономят на уплате экосбора, посредниками в этом выступают бизнес-ассоциации.

«Учитывая и так невысокие ставки экологического сбора, не покрывающие фактические затраты утилизаторов, производители и импортеры экономят на уплате экологического сбора. Делают они это при посредничестве ассоциаций, созданных ими для обеспечения выполнения нормативов утилизации, и путем занижения стоимости услуг по утилизации в ходе конкурентных процедур. Зачастую ассоциации берут от товаропроизводителей за свои услуги половину ставки экосбора, а в дальнейшем доводят до утилизаторов еще вдвое уменьшенную сумму. Сложившаяся ситуация зачастую приводит не к фактической утилизации, а к „покупке“ акта об утилизации для сдачи отчетности об исполнении норматива, так как за предлагаемое вознаграждение невозможно осуществить сбор, обработку и утилизацию», — сказал Буцаев.

В конце 2021 года аппарат правительства запросил у более чем 30 бизнес-ассоциаций сведения о мощностях по утилизации, с которым были заключены договоры, пишет РБК. В эти ассоциации входят производители и импортеры продуктов, рыбы, алкоголя, шин и электроники. Ответы были получены лишь от семи ассоциаций, однако в них не говорилось о конкретных объектах утилизации, видах отходов, мощностях. Например, «Экошинсоюз» предоставила данные об утилизации отходов в 2021 году на мощностях 27 компаний, «РусПРО» (объединяет такие компании, как Coca-Сola, Danone, Nestle и другие) — у 21 утилизатора.

Кроме того, неполные ответы предоставили Ассоциация производителей шин, Ассоциация европейского бизнеса, Союз стекольных предприятий, Национальный союз производителей молока, а также Союз производителей сока, воды и напитков.

«Ассоциации не располагают информацией о реальной реализации ответственности бизнеса за утилизацию [товаров или упаковки], не могут подтвердить наличие мощностей утилизации либо не представляют какие-либо данные о заключенных договорах с утилизаторами», — сказала представитель вице-премьера Виктории Абрамченко Марта Галичева.

Она напомнила, что бизнес сам заявлял о создании мощностей в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) и самостоятельной утилизации. Ранее 31 ассоциация направила письмо в правительство и указала в нем, что обязательства по РОП выполняются.

По поводу отсутствия сведений ассоциации сообщили, что информация по объемам переработки есть у утилизаторов и Росприроднадзора, который ежегодно получает отчетность по РОП от всех субъектов.

Ведомство планирует продолжить внеплановые проверки утилизаторов, которые идут с ноября 2021 года. Было выявлено 40 нарушений в шести из восьми компаний, а двоих не нашли по юридическим адресам.

«Точечные проверки Росприроднадзора показывают, что утилизация на местах не производится, так как юрлица и якобы созданные мощности по зарегистрированным адресам отсутствуют, ликвидированы либо осуществляют деятельность с грубыми нарушениями», — отметила Галичева.

Законопроект о РОП предполагает также, что утилизаторы должны будут регистрироваться в реестре, который будет контролироваться РЭО, регулярно присылать отчеты о работе. Если будут расхождения в данных об утилизации и реальных мощностях, то компании исключат из реестра и оштрафуют.