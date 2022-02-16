Бизнес и государство запустят совместные проекты по переработке отходов в Калужской области

Инвестиционные проекты в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) будут реализовывать в Калужской области на основе концессионных соглашений. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Владислав Шапша подписали соглашение о взаимодействии для развития инфраструктуры обращения с ТКО.

«Подписали с Владиславом Валерьевичем соглашение о взаимодействии в области обращения с ТКО. Совместно мы выработаем план мероприятий по реализации инвестиционного проекта по созданию объектов обращения с ТКО на основе концессионного соглашения. А также определим перечень объектов и земельные участки для их размещения. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов в Калужской области планируется в 2024 году», — сообщил Денис Буцаев.

На встрече также присутствовали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Вячеслав Лежнин и заместитель генерального директора по инвестиционному развитию ППК «Российский экологический оператор» Сергей Королев.

«В рамках соглашения совместно с руководством Калужской области РЭО определит источники финансирования инвестиционных проектов на территории региона и рассмотрит возможности оказания мер поддержки проектам от ППК РЭО», — сказал Королев.