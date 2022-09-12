Биржа вторсырья появилась в России | 360°

Экология 12 сентября 2022, 14:30 Поделиться Telegram

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Viber Биржа вторсырья появилась в России

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На электронной торговой площадке можно осуществлять покупку-продажу вторсырья, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя (РОП). Особенностью площадки станет тщательный отбор ее участников — все они должны будут проходить верификацию, в частности утилизаторы смогут выйти на биржу только при наличии регистрации в специальном реестре РОП, в котором они подтверждают свои мощности. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на сайте площадки.

«Электронная торговая площадка — инновационный IT-продукт, концептуально меняющий подход к организации и контролю оборота отходов, вторичных ресурсов и услуг по утилизации в отрасли обращения с отходами. Если просто — это новая информационная система, созданная ППК РЭО, на которой представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать-продавать, то есть заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП и т. д. Мы называем ее Биржей вторичных материальных ресурсов, однако функционал уже выходит широко за рамки привычной биржи. Этот ресурс — неотъемлемый инструмент для профессиональных участников отрасли: производителей и импортеров товаров, утилизаторов, заготовителей (предприятий, осуществляющих накопление и сбор отходов), поставщиков оборудования и др. В основе экономики замкнутого цикла лежит цикличное использование всех видов отходов. Наша площадка сделает его прозрачным — позволит отследить движение отходов по всей бизнес-цепочке от места образования до его вторичной переработки», — рассказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

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Функционал площадки представляет собой несколько разделов: поиск необходимых лотов по дистанции, сделки купли-продажи вторичных ресурсов и вторсырья, сделки на оказание услуг по утилизации, проведение закрытых и открытых аукционов, подтверждение исполнения сделок в госорганах, подача заявок на различные услуги.

Участники электронной торговой площадки уже сейчас могут заключать сделки купли-продажи отходов, вторичных материальных ресурсов и изделий из них, оборудования для переработки, услуг по утилизации. У них также есть возможность проводить открытые и закрытые аукционы. Планируется внедрить на площадке процедуры проведения торгов в соответствии с требованиями 223-ФЗ и 44 ФЗ, а также отраслевые и корпоративные закупочные процедуры.

Помимо этого участники смогут подать заявку на кредитование, страхование, транспортировку отходов или вторичные ресурсы, лизинговые услуги. Для производителей и импортеров у площадки также имеется ряд преимуществ — это прямые контракты с утилизаторами и выбор лучшего предложения, сокращение издержек на оформление отчетности, предварительный расчет экосбора.

Органы государственной власти могут напрямую оперативно получать отчетность по совершенным сделкам, аналитику по местам возникновения отходов, переработки и вторичного использования, а также отчетность для консолидации и сверки информации по обязательствам участников рынка и финансовым потоков. Также органы госвласти получают доступ к аналитическим материалам по результатам сделок.

Все участники проходят верификацию, утилизаторы находятся в реестре утилизаторов отходов в ЕФГИС УОИТ (Единая государственная система учета отходов от использования товаров), а сведения о сделках всегда направляются в эту систему.

Площадка позволяет сделать более прозрачным и контролируемым исполнение РОП, декриминализирует сегмент переработки отходов, а также предоставляет возможность получить аналитику отрасли, в том числе цен на вторсырье, добавили в РЭО.

«Почему площадка вне конкуренции? Потому что здесь есть все ресурсы, и правильная мотивация — это рыночный инструмент, есть режимная мотивация — прекрасный инструмент, который автоматом будет подавать отчетность и необходимые документы, а также это про добросовестность партнеров. Это снятие рисков. И здесь, думаю личные усилия Дениса Петровича были приложены в рамках общения с малым и средним бизнесом, это юзабилити. Все слабые стороны были сняты в этом плане», — отметила исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

«Площадка дает возможность товаропроизводителям найти себе действительно ответственного верифицированного контрагента. Напомню, что с 2023 года закрыть свою ответственность в рамках РОП можно будет только у верифицированного утилизатора, который входит в реестр, формируемый РЭО совместно с Росприроднадзором. Мы проверяем мощности и, самое главное, откуда было взято сырье. Потому что с этим есть большая проблема. Зачастую мы слышим от утилизаторов, когда их спрашиваем, откуда они взяли сырье, что, грубо говоря, из контейнера перед входом. То есть мы не можем цепочку отследить. И сказать, что в этом случае ответственность закрыта, просто нельзя», — рассказал директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

«У площадки огромный потенциал, я впечатлен! Она объединяет несколько важных продуктов. Если мы говорим об идее площадки для продажи отходов населения, то это отдельный такой сегмент. Для работы с бизнесом это тоже важный момент, тем более если мы говорим о переносе ответственности на производителя упаковки, всего у нас 4000–5000 юрлиц, теоретически они все могут находиться на площадке. Утилизаторов тоже можем выяснить, где они все и чем занимаются, и площадка может быть идеальным связующим звеном для всех. В международной практике это широко применяется», — обратил внимание исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев.

«Цифровизация сейчас — это прежде всего прозрачность, открытость процесса, доверие к нему. Наша платформа — это и есть гарант чистоты и прозрачности сделки, если гражданин доверяет платформе, значит, это правильно и должно так работать. Поэтому мы старались сделать площадку максимально удобной и быстрой, и чтобы у всех, кто ей пользуется, не было вопросов и процесс шел так, как должен идти», — подчеркнул заместитель генерального директора ППК РЭО по цифровизации Алексей Буров.

«Теперь нам не надо будет бегать по всему рынку и искать добросовестных партнеров, которые готовы забрать наши накопленные фракции. Раньше бывали случаи, что нас очень сильно подставляли. Площадка сильно упростит нам жизнь», — отметил директор по GR «Азбука Вкуса» Андрей Чурсин.

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