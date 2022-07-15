Биржа вторичных ресурсов и 3D-модели полигонов: какой будет цифровая экосистема в России?

Информационные системы учета отходов, 3D-модели полигонов, биржа вторичных материальных ресурсов (ВМР), датчики на мусоровозах и экомониторинг — Российский экологический оператор представил на форуме «Умный город. Новые вызовы» цифровые технологии в области обращения с отходами.

«Цифровое развитие важно для любой отрасли экономики, и сфера обращения с твердыми коммунальными отходами не исключение. Для ее более эффективной работы требуются оптимальные технологические решения. РЭО является техническим оператором таких государственных информационных систем, как учет упаковки (Единая государственная система учета отходов от использования товаров), учет ТКО (федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов) и экомониторинг. ППК продолжает совершенствовать механизмы для взаимодействия участников рынка на всех этапах движения отходов, будь то контейнер для раздельного сбора отходов или производитель упаковки. Формируется целая цифровая экосистема отрасли обращения с отходами в России», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) будет включать в себя данные контроля перемещения, телеметрии, биллинга и электронной модели федеральной схемы обращения с отходами. В ней отражено, сколько на территории РФ находится действующих объектов обращения с отходами (1212) и сколько планируется (793), а также сколько пользователей зарегистрировалось в системе (2306). В нее внесены данные 185 региональных операторов, а также рассчитаны и опубликованы маршруты 84 субъектов.

Для улучшения прослеживаемости за отходами РЭО запустил эксперимент, по которому на мусоровозы и контейнеры с отходами стали устанавливать датчики, аккумулирующие данные. На мусорные контейнеры были установлены датчики наполняемости, на мусоровозы и на линии сортировки — камеры, на объекты инфраструктуры — датчики весового контроля. Всего должно быть установлено 2 468 748 датчиков на контейнеры, 2023 пунктов весового контроля на объектах инфраструктуры, 15 451 датчик на мусоровозы. Эксперимент позволит очистить отрасль от недобросовестных подрядчиков.

Еще один проект, позволяющий четче видеть ситуацию в области обращения с ТКО, это сбор данных по вместимости полигонов. РЭО организовал облет объектов размещения при помощи беспилотных летательных аппаратов, оснащенных специальным устройством — лидаром. 3D-моделирование полигонов позволило определить высоту навалов отходов, объем размещения отходов, остаточную вместимость, площадь тела полигона и зафиксировать выходы навалов отходов за пределы отведенного земельного участка и выход фильтра вне специально оборудованных мест. Таким образом можно обозначить фактически оставшийся срок службы полигона и выявить допущенные эксплуатирующей организацией нарушения.

«РЭО готовится представить платформу, на которой можно будет покупать и продавать вторсырье — биржу ВМР. На одной площадке будут проводиться сделки купли-продажи и предоставляться логистические услуги. Планируется, что на бирже обеспечат взаимодействие участников посредством электронного документооборота (СЭД), управление расчетами участников экотехнопарков (ЭТП), круглосуточную поддержку и прозрачность процесса сделки», — сказал заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

ФГИС ОО — федеральная государственная информационная система по обращению с отходами, направлена на обеспечение полной прослеживаемости отходов за счет данных от региональных операторов, объектов образования отходов, инфраструктуры и утилизаторов через ЕФГИС УОИТ, ФГИС УТКО, федеральную и территориальные схемы. Планируется расширение охвата системы до всех отходов III–V классов опасности (шины, строительные отходы, текстиль, фильтры, опилки, электроника, нефтепродукты).

ЕГИС «Экомониторинг» призвана собрать воедино все существующие государственные и коммерческие системы экологического мониторинга в стране. Комплексный инструмент будет получать данные предприятий, инфосистем регионов, дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и других. Таким образом «Экомониторинг» будет представлять собой базу данных в виде информационного портала с аналитическим модулем. Создание единой системы экомониторинга позволит принимать эффективные и оперативные решения в области охраны окружающей среды.