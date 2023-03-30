Экология 30 марта 2023, 09:56 Биржа ВМР появилась в реестре отечественного ПО

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Это позволит государственным структурам официально использовать Биржу вторичных материальных ресурсов при госзакупках.

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Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных ресурсов (ЭТП), представленную Российским экологическим оператором, зарегистрировали в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Возможности ЭТП продолжают расширяться. Регистрация Биржи ВМР в едином реестре отечественного ПО дает ряд преференций при заключении контрактов. РЭО поддерживает продвижение российского софта в госсекторе и бизнесе. Биржа ВМР появилась недавно, но уже зарекомендовала себя как востребованная площадка в отрасли по обращению с отходами. Число участников к концу 2022 года превысило 600, а сумма лотов, размещенных на площадке, достигла 405,5 млн рублей», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Согласно законодательству о госзакупках и регулировании импортозамещения в ИТ-сфере, госзаказчик обязан искать необходимые ему программные продукты в первую очередь в специальном списке российского ПО.

«Теперь Биржа ВМР сможет участвовать в тендерах с госучастием, ПО площадки смогут приобретать ведомства. Мы также постоянно совершенствуем функционал ЭТП и поддерживаем обратную связь с ее участниками», — сказал заместитель генерального директора по цифровизации Алексей Буров.

Электронная торговая платформа РЭО начала работать в сентябре 2022 года. На ней представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП. По данным на декабрь 2022 года, к бирже ВМР присоединились свыше 600 игроков сферы обращения с отходами.