Биржа ВМР переехала на сайт Российского экологического оператора | 360°

Экология 01 ноября 2022, 14:31 Биржа ВМР переехала на сайт Российского экологического оператора

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Электронная торговая площадка (ЭТП) для купли-продажи вторичного сырья разместилась на новом домене etp.reo.ru. С начала запуска на ней уже зарегистрировались более 250 участников отрасли. Подробнее о функционале Биржи рассказал Российский экологический оператор, презентовавший ее в сентябре этого года.

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«Наша площадка разместилась на новом домене etp.reo.ru, прошу контрагентов пользоваться Биржей ВМР по этому адресу. Хочу добавить еще немного о функционале Электронной торговой площадки. Мы добавили раздел „Помощь“ с материалами по регистрации, авторизации и заполнению карточки организации, а также чат поддержки для тех, у кого возникнут дополнительные вопросы по работе площадки. В разделе „Торги“ мы сделали подсказки при подписании документов. Также добавлена возможность получить консультацию от эксперта РЭО через форму заявки. Дополнительно разработана форма обратной связи для сбора и обработки клиентских замечаний. Все эти функции направлены на повышение эффективности при работе с площадкой и ее удобство. РЭО всегда открыт к предложениям и замечаниям по работе ЭТП», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Помимо вышеперечисленных функций торговая площадка дает широкие возможности по размещению лотов. Создавать лоты на покупку-продажу вторичных материальных ресурсов, вторсырья или услуг по утилизации возможно в соответствии со справочниками РЭО, а фильтровать их — по типу сделки, разделу, группе, расстоянию или сумме. Добавлена геолокация лотов при поиске аукционов и возможность фильтрации лотов по дистанции.

Ранее РЭО сообщал, что половину всех участников Биржи ВМР составили утилизаторы (43,1%) и заготовители (16,52%), а также товаропроизводители и импортеры (29,3%), объекты обработки и региональные операторы (6,03%) и прочие участники отрасли (5,22%).

Особенностью площадки является обязательная верификация утилизаторов, которые хотят на ней разместиться, в соответствующем реестре в ЕФГИС УОИТ (Единая государственная система учета отходов от использования товаров). При этом сведения о каждой сделке с ними всегда направляются в эту систему. В реестре утилизаторы подтверждают свои мощности. Тщательный отбор участников Биржи ВМР позволяет сделать более прозрачным и контролируемым исполнение расширенной ответственности производителей (РОП), выводит в легальное русло сегмент переработки отходов, а также дает возможность получить аналитику отрасли, включая ценообразование в сфере обращения с отходами.