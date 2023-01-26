Экология 26 января 2023, 13:05 Биржа ВМР отменит процент по сделкам

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Число пользователей Электронной торговой площадки (ЭТП) уже превысило 640 компаний.

Российский экологический оператор отменил проценты за сделки для продавцов и покупателей, торгующихся на Бирже вторичных материальных ресурсов.

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«За все время работы Биржи ВМР — с сентября прошлого года — на ней зарегистрировалось более 640 компаний, они выставили лоты на сумму 674 миллионов рублей. Мы проанализировали, как действуют пользователи, и пришли к выводу, что хоть они и находят друг друга на площадке, но при этом не всегда проводят сделки. Некоторые совершают сделки по-старинке — вне площадки. Чтобы всем было комфортно пользоваться Биржей, мы отменяем процент в размере 0,5% по сделкам. Каждый участник может проводить безопасные сделки прямо на платформе», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Наша цель — сделать отрасль прозрачной и для этого мы создаем удобные инструменты, а также готовы их совершенствовать с учетом пожеланий», — сказал руководитель проекта «Биржа ВМР» Заур Абдурахимов.

Ранее сообщалось, что Биржа ВМР планирует запустить индекс цен на услуги утилизации, он будет представлен на пластик, стекло, бумагу, алюминий, органические отходы. Идею поддержали 83% утилизаторов, опрошенных Российским экологическим оператором. Индекс направлен на то, чтобы участники отрасли имели возможность оценить ситуацию на рынке.

Электронная торговая платформа РЭО начала работать в сентябре 2022 года. На ней представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП. По данным на декабрь 2022 года, к бирже ВМР присоединились свыше 600 игроков сферы обращения с отходами.