Эксперт отметил, что, рыболовные сети, которые браконьеры топят в море, использовав разово, несут угрозу млекопитающим, моллюскам, крабам, рыбам и птицам.

Катин провел простые вычисления, чтобы увидеть масштаб бедствия. На спутниковых снимках специалисты заметили более 3,5 тысячи кораблей, которые ловят рыбу в исключительной экономической зоне РФ, прилегающей к побережью Приморского края. Катин отметил, что одна такая единица выставляет в среднем по километру сетей за раз. Если сеть ловит всего один-два дня, то, когда лов длится несколько месяцев, выбрасываются уже сотни тысяч километров сетей.

По словам эксперта, это говорит о непрекращающейся экологической катастрофе. Из-за действий браконьеров из КНДР популяция промысловых видов сильно страдает.