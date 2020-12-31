Биолог Зайка показал изнутри берлогу белого медведя. Видео

Российский биолог Леонид зайка показал подписчикам берлогу белого медведя изнутри. Она ему так понравилась, что он в шутку решил отметить в ней Новый год.

«Не знаю, где вы будете встречать, у друзей, дома, у родственников, лично я в новой квартирке», — написал Зайка на своей странице в Instagram.

Берлога оказалась очень большой и без медведя. Биолог почти полностью в ней поместился. На кадрах можно заметить, что на стенках остались следы когтей. Зайка оценил жилище по достоинству и назвал его доступным жильем по государственной программе для дальневосточников. Также исследователь поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал благополучия.

Раньше Леонид Зайка занимался охраной амурских тигров, а сейчас изучает повадки арктических обитателей, уточняет ТАСС. Биолог еще в детстве строил из снега берлоги, а теперь забирается уже в готовые — сделанные медведями. Зайка признался, что самые яркие впечатления он получал от встреч с животными.