Биолог призвал людей изменить отношение к экологии. Иначе пандемия может повториться

Сегодня человек живет так, что разрушает свою же среду обитания. Для сохранения планеты и во избежание повторения пандемии, людям надо бережнее относиться к экологии. Такое заявление сделала биолог Мария Воронцова.

«По мнению вирусологов, если человечество справится с COVID-19, но не изменит своей стратегии вида, то через два года будет еще какая-то пандемия», — рассказала биолог РИА «Новости».

Воронцова, которая является участником конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия, отметила, что человек оказывает сильное влияние на все земные экосистемы. Например, исчезают водоросли-ламинарии. Они являются средой обитания для многих рыб. Эксперт не исключила, что так произошло из-за потепления моря.

«Активно развивается глубоководный промысел. Рыбу ловят тралением, при этом уничтожается вся глубоководная живность», — заметила она.

Не лучше себя чувствует и земля. Например, аграрии используют огромное количество пестицидов и удобрений. Таким образом, сельское хозяйство истощает почву.

По мнению биолога, мир должен перестать паразитировать по отношению к природе и выбрать для себя другую стратегию существования и развития.

Вспышка нового типа коронавируса произошла в конце 2019 года. Первый случай заражения зарегистрировали в китайском Ухане. ВОЗ 11 марта признала происходящее пандемией. Сейчас во всем мире насчитывается более 2,5 миллиона инфицированных. В России COVID-19 подтвердился у 57 999 человек.

Из-за пандемии люди вынуждены оставаться дома. Природа уже отреагировала на снижение активности человечества. Во многих городах воздух стал значительно чище.