Экология 07 августа 2023, 17:46 Биолог Глазков заявил, что период активности ос продолжится до конца лета

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В последнее время осы стали более назойливыми. Биолог, автор Telegram-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков рассказал, сколько еще продлится период их активности. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Специалист пояснил, что на данный момент насекомые питаются особенно много, так как готовят свой расплод к зимовке. Их активность продолжится до конца лета. Если сентябрь выдастся жарким, то они будут мешать людям и осенью.

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«А в сентябре в лесу начнется сезон у оленьих мух, их еще называют оленьи кровососки. Это очень неприятное насекомое, которое будет докучать грибникам и тем, кто ягоды собирает», — рассказал Глазков.