Биолог Ена: несколько видов растений могут исчезнуть в Крыму

Биолог Андрей Ена заявил, что в будущем в Крыму могут исчезнуть несколько видов растений. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

По данным NEWS.ru, это касается таких растений, как можжевельник дельтовидный, ландыш майский, пион крымский, многие орхидеи и папоротники. Они могут перестать существовать из-за массового уничтожения людьми.

«Известно множество примеров того, как люди за считаные годы изводят совершенно обычные растения, и если не принять меры сегодня, то в ближайшем будущем они могут оказаться на грани исчезновения», — подчеркнул Ена.