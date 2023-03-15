Экология 15 марта 2023, 19:00 Биолог Долгов заявил, что Москва-река значительно очистилась за последние десятилетия

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За последние 20-30 лет Москва-река значительно очистилась. Этому поспособствовало закрытие заводов на территории города. Такой информацией поделился ведущий телеканала «Живая Планета», биолог Илья Долгов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Эксперт подчеркнул, что с годами в городе появляется все больше растений и животных. Кроме того, он отметил значительное улучшение городской среды благодаря сокращению количества фабрик и заводов.

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«Вода в Москве-реке стала существенно чище, чем лет 20-30 назад. В Москву-реку сейчас возвращаются сомы, но это связано и с климатом», — рассказал Долгов.

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