09 марта 2023, 19:05
Биоэнерготерапевт Янко рассказала, с чем связаны мощные вспышки на Солнце
Биоэнерготерапевт Янко заявила, что вспышки на Солнце происходят из-за загрязнения Земли
В 2023 году активность Солнца значительно возросла. Ученые зафиксировали пять мощных вспышек. Биоэнерготерапевт Галина Янко рассказала, с чем связано такое изменение природы. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».
По словам специалиста, такой ответ Вселенной связан с загрязнением Земли. Она подчеркнула, что природа подобным образом «мстит» людям.
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Янко добавила, что в дальнейшем количество катаклизмов будет лишь возрастать в случае, если население Земли не перестанет загрязнять океаны, вырубать леса и строить энергостанции, написали Nation News.
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