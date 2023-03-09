Экология 09 марта 2023, 19:05 Биоэнерготерапевт Янко рассказала, с чем связаны мощные вспышки на Солнце Биоэнерготерапевт Янко заявила, что вспышки на Солнце происходят из-за загрязнения Земли

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В 2023 году активность Солнца значительно возросла. Ученые зафиксировали пять мощных вспышек. Биоэнерготерапевт Галина Янко рассказала, с чем связано такое изменение природы. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, такой ответ Вселенной связан с загрязнением Земли. Она подчеркнула, что природа подобным образом «мстит» людям.

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Янко добавила, что в дальнейшем количество катаклизмов будет лишь возрастать в случае, если население Земли не перестанет загрязнять океаны, вырубать леса и строить энергостанции, написали Nation News.

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