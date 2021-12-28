Билл Гейтс рассказал, как спасти планету от загрязнения

Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс дал советы по спасению планеты. По его словам, крупным корпорациям стоит пересмотреть подход к ведению бизнеса. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на журнал Wired.

Гейтс отметил, что выбросы газа являются самым опасным последствием выращивания продуктов питания, изготовления вещей, передвижения, выработки электроэнергии, обогрева и охлаждения зданий. По его словам, необходимо искать альтернативные способы производства. Он подчеркнул, что такая цель является вполне реальной.