БезРОПотные жертвы

С 2022 года в России вступит в силу обновленная система Расширенной ответственности производителей, которая обяжет бизнес нести ответственность за утилизацию всей упаковки, выпущенной в оборот. Это необходимо, чтобы построить в стране экономику замкнутого цикла и извлекать из отходов как можно больше вторичных ресурсов, чтобы направлять их на переработку, а не на полигоны. Если не внедрять РОП, то к 2050 году мы просто утонем в мусоре. Эксперты рассказали, как РОП этого не допустит и почему уже сейчас производителям нужно перестраиваться под новые реалии.

Много мусора, мало переработки

По данным исследования Всемирного банка за 2018 год, благодаря ускоренной урбанизации и росту населения к 2050 году образование отходов по всему миру может увеличиться на 70% и составить около 3,4 миллиарда тонн ежегодного прироста. Например, в 2016 году это было 2,1 миллиарда тонн отходов. При этом в 2016 году в мире было образовано около 242 миллионов тонн пластиковых отходов, или 12% от всех твердых коммунальных отходов. Много ли из этого отправляется на утилизацию? Около одной трети отходов в развитых странах утилизируется или компостируется, в малоразвитых странах этот показатель равен всего 4%.

В то же время в России, по данным Росстата, в 2018 году в России было образовано 53,9 миллиона тонн твердых коммунальных отходов. По сравнению с 2010 годом прирост составил 17%. «Сейчас в нашей стране ежегодно образовывается около 60 миллионов тонн ТКО. Только треть идет на обработку, и 94% в итоге отправляется на полигоны», — говорит гендиректор РЭО Денис Буцаев.

С такими темпами ежегодного прироста в 2050 году в России будет образовано не менее 159 миллионов тонн ТКО. И это без подсчетов в арифметической прогрессии, тогда будет образовано 287 млн т за 2050 год… По площади эти отходы могут занять три Греции — но внутри России, считают эксперты.

Спасение — РОП

«Единственный способ избежать такого апокалиптичного сценария — начать как можно больше отходов вовлекать в оборот снова в виде вторичных ресурсов, а также отказаться от неперарабатываемых товаров вроде пластиковых трубочек или ватных палочек», — считает гендиректор РЭО Денис Буцаев. Сделать это получится как раз с помощью РОП.

Расширенная ответственность производителей (РОП) — форма регулирования в сфере обращения с отходами, действующая по всему миру. Главный принцип РОП — загрязнитель платит. Производители упаковки обязаны утилизировать весь объем упаковки либо платить экологический сбор.

Источник фото: РИА «Новости»

В России концепция РОП начала действовать в 2015 году, однако работала по доверительному принципу, чем часто и пользовались недобросовестные участники рынка, подделывая акты об утилизации. Именно поэтому правила меняют с 2022 года.

«Во всех развитых странах отходы — это не мусор, это ресурс. Сохранение природных ресурсов и замещение их вторичным сырьем, сокращение оборота „не утилизируемых“ товаров и упаковки, развитие „зеленых“ технологий — вот приоритетное направление для развития отрасли», — подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

К тому же, сейчас есть большой перекос между сборами с населения (193 млрд рублей) и бизнеса (3,7 млрд рублей). Благодаря введению обновленной концепции РОП его удастся устранить благодаря увеличению сборов с бизнеса. Все собранные деньги пойдут на развитие инфраструктуры, строительство новых объектов по обработке и утилизации отходов, вовлечению большего количества вторсырья в производство товаров и упаковки.

«После перезапуска РОП рынок быстро сможет почувствовать выгоду. То есть у нас появятся компании, которые будут получать компенсацию затрат не только на капитальные, но и на операционные затраты — например, на сбор вторсырья и перевозку до нужного завода по переработке. Это позволит перерабатывать на предприятиях те виды отходов, которые мы сегодня вывозим на полигон», — отметил Денис Буцаев.

Игроки рынка не видят других альтернатив

Мировая практика показывает, что институт РОП рассчитан на то, чтобы содействовать фактически улучшению всего жизненного цикла продукта. Чтобы в дальнейшем ввести его заново в экономический оборот в качестве вторичных материальных или энергетических ресурсов, считает Владимир Марьев, член Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии, руководитель Научно-методического Центра «Управление отходами и вторичными ресурсами» Минпромторга РФ. РОП будет способствовать максимальному сбору отходов и их утилизации, а вследствие сокращению полигонных захоронений.

Безусловно РОП направлен на то, чтобы максимально собирать, в том числе с учетом системы раздельного сбора отходов, и максимально использовать вторичные ресурсы (в рамках РОП это по сути отходы от использованных товаров), использовать их при производстве продукции и оказании услуг. Это представляет собой переход к экономике замкнутого цикла. А РОП является составной и, пожалуй, важнейшей частью стратегии агрессивного развития инфраструктуры Владимир Марьев член Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии, руководитель Научно-методического Центра «Управление отходами и вторичными ресурсами» Минпромторга РФ

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов считает, что механизм РОП — это простая схема, а эффект от нее будет как экологический, так и экономический. Закон о новой концепции необходимо принять и смотреть практику его применения, сформировать регуляторику, а за производителями вести жесткий контроль.

«Нужно, чтобы принцип „загрязнитель платит“ работал в нашей стране. Институт расширенной ответственности производителя ровно об этом. Снижаем объемы образования упаковки и увеличиваем объем ее переработки. Простая схема с двумя эффектами — экологическим и экономическим. Я сторонник жесткого подхода к корпорациям и ликвидации экодиссидентства в России как класса. Считаю, что нужно принимать закон, смотреть практику его применения, формировать регуляторику. Мы цивилизованная страна, и нужно этому соответствовать в такой сфере, как экологическое законодательство», — сказал Рашид Исмаилов.

Источник фото: РИА «Новости»

Реформа РОП в России будет способствовать увеличению показателей переработки ТКО и сокращению образования отходов при соблюдении двух взаимоувязанных условий, считает руководитель экспертно-аналитической платформы INFRAGREEN, член экспертного совета нацпроекта «Экология» Светлана Бик. Первое — в стране должна быть запущена экономика замкнутого цикла, а не только идеология раздельного сбора отходов населением.

Это очень важно, чтобы экономические условия любой предпринимательской деятельности в сфере производства товаров массового спроса и обращения с отходами стимулировали накопление и использование вторичных ресурсов. По мнению Бик, налоговый инструмент в данном случае самый эффективный: выпуск продукции только с использованием первичного сырья должен быть экономически неконкурентным.

«Второе — это вопросы мировоззрения. Надо системно и целенаправленно работать по формированию элементов новой потребительской культуры. Мир одноразовых предметов уничтожает планету. Которая на самом деле живая и не одноразовая. Очень надеюсь, что реформа РОП повлияет и на эту сторону проблемы», — подчеркнула Светлана Бик.