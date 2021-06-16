Без РОП площадь отходов в России может достичь трех Греций

Если с 2022 года в России не вступит в силу обновленная система Расширенной ответственности производителей (РОП), объем отходов, направляемых на полигоны, может составить более 150 миллиона тонн. А сама площадь полигонов сравнится с тремя Грециями, посчитали в Российском экологическом операторе (РЭО).

«РОП обяжет бизнес нести ответственность за утилизацию всей упаковки, выпущенной в оборот. В рамках РОП мы также начнем поэтапно отказываться от неперерабатываемых товаров, например, ватных палочек. Это необходимо, чтобы построить в стране экономику замкнутого цикла и извлекать из отходов как можно больше вторичных ресурсов, чтобы направлять их на переработку, а не на полигоны. Сейчас в нашей стране ежегодно образовывается около 60 миллионов тонн ТКО. Только треть идет на обработку, и 94% в итоге отправляется на полигоны», — говорит гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В то же время в России, по данным Росстата, в 2018 году в России было образовано 53,9 миллиона тонн твердых коммунальных отходов. По сравнению с 2010 годом прирост составил 17%. С такими темпами ежегодного прироста в 2050 году в России будет образовано не менее 159 миллионов тонн ТКО. И это без подсчетов в арифметической прогрессии, тогда будет образовано 287 миллионов тонн за 2050 год. «По площади эти отходы могут занять три Греции — но внутри России», — сообщили в пресс-службе оператора.