Москвичам спрогнозировали бессонные ночи из-за жары

Ночь не спасет москвичей от дневного зноя. Столбики термометров в темное время суток не опустятся ниже +22 градусов всю оставшуюся неделю. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что если в квартире нет кондиционера, то ночью человек не сможет нормально отдохнуть от дневного пекла.

«Эта жара так плохо действует на людей. Сегодня ночью и до воскресенья включительно минимальная ночная температура будет +20..+22 градуса. Она будет в течении одного часа с 4:30 до 5:30», — рассказал синоптик.

По словам Вильфанда, все остальное время температура будет выше. Самая высокая ожидается в центре города +23..+25 градусов за счет накопленного за день тепла в стенах домов. Это супервысокие показатели для летней ночи.

Дневная температура в Москве бьет очередные рекорды. В среду, 23 июня, воздух в городе прогрелся до +37,4 градусов. Это больше, чем 23 июня 1948 года, который долго удерживал рекорд с показателем в +33,6 градуса.

Также это больше, чем в самый жаркий июньский день за всю историю наблюдений. Этот рекорд удерживал 21 июня 1901 года, когда воздух прогрелся до +34,7 градуса. Аномальная жара задержится в Москве до конца этой недели.