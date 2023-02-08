Экология 08 февраля 2023, 10:27 Бесплатные контейнеры для раздельного сбора отходов начали устанавливать в Золотом кольце России

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До конца февраля еще будет поставлено 100 контейнеров для раздельного сбора отходов.

Компания «Металлические решения» поставила на безвозмездной основе Суздалю Владимирской области 100 контейнеров для раздельного сбора отходов. В Российском экологическом операторе положительно оценили решение организации и призвали другие компании последовать ее примеру.

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«В 2021–2022 годах регионам закупили 153 975 контейнеров по субсидии правительства, мера поддержки осуществлялась в рамках национального проекта „Экология“. Обеспечением контейнерным парком в регионах занимаются муниципалитеты и региональные операторы. Еще один способ — это передача контейнеров на безвозмездной основе частными компаниями, как это сделало ООО „Металлические решения“. На текущий момент городу Суздаль предоставлено 100 контейнеров для раздельного сбора отходов. Мы всегда говорим, что для формирования экономики замкнутого цикла необходимо участие каждого. РЭО положительно оценивает вовлечение бизнеса в развитие отрасли обращения с отходами и формирование циклической экономики», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Суздаль — один из красивейших городов России, в котором сохранились уникальные памятники истории и культуры. Ежегодно тысячи жителей нашей страны посещают город в туристических целях, в том числе на маршруте по Золотому кольцу России. ООО «Металлические решения» изъявило желание поучаствовать в развитии туристического облика города, а также в развитии комплексной системы по обращению с твердыми коммунальными отходами, в том числе организации раздельного сбора ТКО на территории города. До конца февраля еще будет поставлено 100 контейнеров для раздельного сбора отходов.

На текущий момент местное муниципальное предприятие проводит подготовительные мероприятия перед установкой контейнеров для раздельного сбора.