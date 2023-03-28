Экология 28 марта 2023, 16:27 Бесплатные фандоматы начали ставить в вузы России

Читать 360tv в

Фандоматы компании Ecoplatform, собирающей пластиковые бутылки и алюминиевые банки, будет установлена во всех университетах России, подавших заявку и соответствующих критериям отбора.

Эта инициатива Российского экологического оператора является ответом на просьбы студентов. Прием заявок на бесплатную установку Фандаматов в российских вузах открывается сегодня. Заполнить анкету могут как студенты, так и преподавательский состав. Эта инициатива РЭО — следующий шаг в рамках национального проекта «Экология». Денис Буцаев, генеральный директор REO, говорит: «Наша ключевая задача — повышать экологическую сознательность словами и действиями. Помимо создания фандаматов в десятках университетов, мы также организуем серию лекций совместно с общественной организацией экологических волонтеров. Успех нашего проекта в значительной степени зависит от активности наших студентов и преподавателей. В этом смысле мы ожидаем, что предлагаемые нами возможности будут востребованы в университетах. Компания „Эко-Платформа“, ведущий российский производитель и оператор оборудования для сбора вторсырья, предоставит фандом университетам бесплатно. За каждую собранную пластиковую бутылку или алюминиевую банку студенты будут получать бонус. Баллы, накопленные в мобильном приложении „Экоплатформа“, можно обменять на промокоды и скидки партнеров. Иван Гусаков, генеральный директор компании „Экоплатформа“, сказал. 'Мы создали Ecoplatform на энтузиазме наших студентов. Студенты часто придумывают самые передовые идеи в небольших группах, буквально „на кухне“. Спустя четыре года производства собственной продукции, присутствия в большинстве регионов России и сборки 25 миллионов единиц, нас называют „эко-компанией будущего“. Мы верим, что будущее принадлежит следующему поколению, и наше присутствие в университете — это самое малое, что мы можем для него сделать». Обращайтесь к Ирине Левиной, руководителю отдела по работе с партнерами, Всероссийская организация общественных волонтеров-экологов «Сделаем!», info@eco-delai.ru.