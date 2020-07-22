Белым медведям предрекли вымирание к концу XXI века

Белым медведям уже сейчас непросто охотиться на тюленей из-за стремительного таяния арктических льдов. Животным стало трудно раздобыть себе пропитание. Они худеют и с трудом переносят полярную зиму.

«Уровень выбросов парниковых газов резко снижает способность живого мира Арктики к воспроизведению и выживанию. Он ставит под угрозу сохранение практических всех арктических субпопуляций. Животные могут вымереть к 2100 году», — говорится в статье.

Если парниковых газов станет меньше, то это сократить опасность для некоторых видов, однако не спасет отдельные виды арктической фауны от исчезновения с лица Земли до конца столетия.

Белый медведь — самый крупный представитель семейства медвежьих на планете. Масса самца может достигать одной тонны. Эти животные живут на арктических льдах и охотятся на нерпу, моржа и других морских животных.