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    22 июля 2020, 14:05

    Белым медведям предрекли вымирание к концу XXI века

    Андрей Иванов

    Белые медведи могут исчезнуть уже через 80 лет к концу XXI века из-за глобального потепления климата. К такому выводу пришли ученые из США и Канады. Статью об исследовании будущего полярных хищников опубликовал сайт Nature Climate Change.
    Белым медведям предрекли вымирание к концу XXI века

    Белым медведям уже сейчас непросто охотиться на тюленей из-за стремительного таяния арктических льдов. Животным стало трудно раздобыть себе пропитание. Они худеют и с трудом переносят полярную зиму.

    «Уровень выбросов парниковых газов резко снижает способность живого мира Арктики к воспроизведению и выживанию. Он ставит под угрозу сохранение практических всех арктических субпопуляций. Животные могут вымереть к 2100 году», — говорится в статье.

    Если парниковых газов станет меньше, то это сократить опасность для некоторых видов, однако не спасет отдельные виды арктической фауны от исчезновения с лица Земли до конца столетия.

    Белый медведь — самый крупный представитель семейства медвежьих на планете. Масса самца может достигать одной тонны. Эти животные живут на арктических льдах и охотятся на нерпу, моржа и других морских животных.

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