Белый медведь ушел за 700 км от берега в Якутии

Краснокнижный белый медведь пришел на континент и углубился от побережья Северного Ледовитого океана на 700 километров на юг Якутии. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства по региону.

Хищник много раз попадал в объективы видеокамер телефонов местных жителей.

«На видеозаписях отчетливо видно, что замеченное животное относится к редкому виду — белый медведь, занесенному в Красные книги России и Якутии», — сказали в ведомстве.

Специалисты выехали в предполагаемый район нынешнего местонахождения медведя. Зверя хотят отловить и вернуть в привычную среду обитания — на берег океана.

Ранее белый медведь чуть не сорвал уникальные маневры ВМФ России в Арктике. Его внимание привлекла веша на льду как раз в том месте, где должна была всплыть атомная подводная лодка.