05 марта 2023, 18:16
Белый медведь хотел пообедать с экипажем ледокола «Вайгач», но остался ни с чем — видео
Видео: белый медведь выпрашивал еду у экипажа ледокола «Вайгач» в Красноярском крае
В Енисейском заливе на территории Красноярского края белый медведь пытался выпросить у людей еду. Он пришел к экипажу атомного ледокола «Вайгач» и устроил представление. Видео показал в своем Telegram-канале «Атомфлот».
«Белый медведь пришел к атомному ледоколу „Вайгач“ и при помощи своего обаяния попытался выпросить у экипажа капитана Андрея Теницкого хоть что-то с камбуза», — рассказали на предприятии.
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Медведь встал на задние лапы, сложил передние и жалобно посмотрел на моряков, но так и не смог выпросить еды. В «Атомфлоте» объяснили, что нельзя подкармливать диких животных, чтобы они не привыкали к людям.
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Летом 2022 года белый медведь с острова Диксон пострадал из-за любви к человеческой еде — у него в пасти застряла банка сгущенки. Замдиректора информационно-аналитического центра охотконтроля Алексей Вайсман предупредил, что из-за подкармливания медведи перестают охотиться и не нагуливают нормального подкожного жира.
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