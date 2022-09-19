Белорусы утилизируют почти втрое больше отходов, чем россияне | 360°

Экология 19 сентября 2022, 12:30 Поделиться Telegram

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Viber Белорусы утилизируют почти втрое больше отходов, чем россияне

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России следует брать пример с Белоруссии по мусорной реформе, считают в РЭО

России стоит перенять опыт Белоруссии в части реформирования института рашсиренной ответственности производителей (РОП). По словам заместителя гендиректора Российского экологического оператора Сергея Королева, в Республике уровень утилизации уже составляет 29%, в РФ — только 11%.

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После продолжительных споров и сопротивления бизнеса было решено реформировать систему РОП. Это необходимо для выполнения задач, поставленных президентом РФ, а именно обеспечения в стране стопроцентной обработки и утилизации отходов.

«В данном случае не нужно придумывать велосипед, нужно сделать то, что прошли другие страны. В Белоруссии, например, это работает с 2012 года, поэтому у нас процент утилизации — от силы 11%, а у них уже 29%. Нужно идти этим же путем. Президент эти инициативы поддержал, и для нас это ключевой, я бы сказал, исторический момент, когда уже отступать назад нельзя — надо до конца реализовывать», — сказал замглавы РЭО.

При этом ассоциаций, которые создавались в качестве посредников, больше не будет существовать. Выполнить требования РОП компании смогут только этими способами: напрямую договориться с утилизаторами, утилизировать отходы самостоятельно или оплатить экологический сбор.

Расширенная ответственность производителей (РОП) — механизм экономического регулирования, который позволяет экономически стимулировать сбор и извлечение полезных фракций.

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