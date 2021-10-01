Белоруссия и Казахстан призвали Россию скорее провести реформу РОП

Операторы РОП в Казахстане и Белоруссии призвали как можно скорее внедрить Концепцию расширенной ответственности производителей в России. Они объяснили это тем, что таким образом отходы будут больше вовлекать во вторичный оборот и увеличатся мощности по переработке. Представители компаний, отвечающих за РОП в соседних республиках, поделились с «360» опытом внедрения механизма регулирования отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Опыт Казахстана и Белоруссии в части работы института расширенной ответственности производителей показывает, что чем раньше начать его реализацию, тем лучше. В Белоруссии процент переработки вырос в разы, в Казахстане расширили список товаров, по которым уплачивается экологический сбор, но при этом дали бизнесу время на перестройку. И мы здесь согласны с тем, что правила должны вступать в силу постепенно, в России бизнесу на переход дали шесть лет… Но предприниматели в лице бизнес-ассоциаций снова пытаются отодвинуть сроки. Тем временем объемы отходов на полигонах растут, а утилизаторы теряют выгоду. Поэтому мы надеемся, что опыт коллег из соседних республик станет еще одним показателем, почему РОП в России надо вводить если не вчера, то точно сейчас», — сообщил «360» генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

РОП в Казахстане: каникулы для производителей закончились

В Казахстане РОП внедрили в 2016 году, за его реализацию отвечает товарищество с ограниченной ответственностью «Оператор РОП». Изначально РОП распространялся только на автотранспорт и автокомпоненты (шины, аккумуляторы, масла и спецжидкости). В 2017 году под РОП попала упаковка и электрооборудование (ЭЭО), однако фактически ответственность производители и импортеры не несли, то есть с них не взимались платежи и не обязывали собирать и перерабатывать отходы. В этом плане Казахстан опирался на опыт России, компаниям дали отсрочку, чтобы они успели подготовиться к фактическому внедрению РОП. И в 2020 году в стране ввели утилизационную плату за отходы упаковки.

«Оператор РОП» Казахстана при поддержке Минэкологии оказывает поддержку компаниям, занимающимся сбором и переработкой отходов упаковки и электроники. С 2020 года компанией введена новая упрощенная модель финансирования специализированных предприятий — «ЕсoQoldaý». Получить субсидии за каждый килограмм пластика, макулатуры и стекла, отправленного на переработку могут компании по сбору вторичного сырья и перерабатывающие предприятия Казахстана. А с 14 июня текущего года денежные выплаты сборщикам вторичного сырья были увеличены в два раза.

Источник фото: телеканал «360»

«Данное решение позволило привлечь новых участников, расширить географию сбора перерабатываемых отходов и создать привлекательные условия для отраслевого бизнеса. Еженедельно участникам нового механизма финансирования „EcoQolday“ за сбор, транспортировку и переработку вторичного сырья выплачивается свыше 17 миллионов рублей», — сообщили «360» в «Операторе РОП».

Благодаря мерам переработка в Казахстане выросла с 2% в 2016 году до 14% в 2018 году. К 2024 году ожидается, что доля собранных, переработанных и утилизированных отходов от общего количества произведенной (импортированной) продукции (товаров) составит по отходам автокомпонентов 70%, а по отходам упаковки — 50%.

По словам председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева, система РОП в России в текущем ее виде не позволяет достичь целей и результатов, которые от нее ожидали: «Насколько нам известно, она внедрена с 2015 года, это достаточно серьезный отрезок времени для того, чтобы дать оценку данной системе, отметить ошибки и найти пути для их решения».

Источник фото: телеканал «360»

Кумаргалиев считает, что скорейшее внедрение новых правил РОП необходимо России. Особенно, он подчеркнул, важно ввести централизованное управление в отрасли обращения с ТКО.

«Предлагающиеся изменения в системе РОП России оцениваем позитивно. Считаем, что подобные подходы позволяют в условиях постсоветского пространства достигать оптимальных результатов. Во-первых, оптимизация и цифровизация, во-вторых, централизованное регулирование и управление, эти элементы важны на этапе становления системы РОП. Ранее децентрализованные системы показали свою неэффективность в Беларуси. После состоялся переход на централизованную. Мы видим, что Россия идет по такому же пути, и поддерживаем ее в этом», — сказал «360» глава казахстанского «Оператора РОП».

Опыт Белоруссии по внедрению РОП: бизнес увлекся ВМР

В Белоруссии РОП начал действовать в 2012 году, с 17 января 2020 года он регулируется Указом Президента Республики Беларусь № 16 «О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки». По указу, производители и поставщики обязаны обеспечивать сбор, обезвреживание или использование отходов. Ответственность распространяется на предприятия, ИП и микроорганизации. Если в составе упаковки они будут использовать не менее 30% вторсырья (пластик, стекло, макулатура, металл), то РОП для них не действует. Отвечает за РОП в стране «Оператор вторичных материальных ресурсов».

По предварительным данным, в Республике в 2020 году образовалось 2,9 миллиона тонн ТКО. А вторичных материальных ресурсов при этом заготовлено было около 790 тысяч тонн. То есть уровень использования ТКО составил порядка 27%. Этот результат удалось достигнуть как раз благодаря эффективному применению механизма РОП. За период 2012–2020 годов сумма платежей, поступающих на счет «Оператора вторичных материальных ресурсов», увеличилась с 1,9 миллиона долларов США в 2013 году до 65,2 миллиона долларов в 2020 году.

«Экономическое стимулирование сбора вторичных материальных ресурсов через выплату компенсации способствовало привлечению частного бизнеса, доля которого в сборе вторичных материальных ресурсов в 2020 году достигла 60%.

Таким образом, на примере нашей страны, учитывая схожесть менталитетов и истории, при работе РОП в России не только повысится процент использования отходов, но и будут постепенно увеличиваться мощности по переработке», — отметила в разговоре с «360» директор «Оператора вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.

Источник фото: телеканал «360»

Отчеты о выполнении обязанности по РОП подаются в электронном виде через официальный сайт «Оператора вторичных материальных ресурсов». Периодичность подачи отчета — раз в квартал. В России же компании будут обязаны предоставлять отчетность лишь раз в полгода, и тоже в электронном виде. Бизнес-ассоциации уже указывали на то, что может вырасти административная нагрузка. Однако напротив, она снизится, о чем неоднократно заявлял глава РЭО Денис Буцаев. Сейчас компании обязаны подавать декларации, а при внедрении РОП механизм упростится.

Как уточнили в «Операторе вторичных материальных ресурсов», передавать собранные отходы переработчикам необходимо напрямую (без посредников). Это позволяет упростить контроль и минимизировать риски фиктивного выполнения обязанности.

После внедрения РОП в России в 2015 году участились факты подделок актов об утилизации. Переработка отходов происходила лишь на бумаге, а в реальности ТКО отправлялись на полигоны. Благодаря новым правилам РОП отрасль станет более прозрачной. С 2022 года заработают реестр производителей и импортеров товаров, реестр товаров и упаковки, реестр утилизаторов и отдельно реестр недобросовестных компаний-утилизаторов. Введение таких реестров позволит исключить возможность подделки актов об утилизации, отметили в Российском экологическом операторе.