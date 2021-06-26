Белореченский мусорный полигон около Сочи переполнен в 1,5 раза. Федеральные власти настаивают на его закрытии

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев посетили с рабочим визитом Краснодарский край. Одним из вопросов, требующих внимания федеральных властей, стала рекультивация Белореченского полигона. Свалка принимает твердые коммунальные отходы от пяти районов: Апшеронского, Белореченского, Горячеключевского, Туапсинского и города Сочи.

«Лимиты полигона уже превышены в полтора раза. Куда больше-то? Мы говорим о том, что его нужно закрывать. Времени на создание альтернативных и лицензированных мест захоронения для приема отходов от пяти муниципальных образований фактически нет. Давайте думать, что будем делать и как исправлять последствия длительного бездействия ответственных людей на местах», — сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

В Белореченской зоне ежегодно образуется 580 тысяч тонн ТКО, в том числе 330 тысяч тонн в городе Сочи. По результатам апрельской проверки Росприроднадзора, выявлено 27 нарушений требований законодательства, в том числе, установлено, что фактическая загруженность (1 485 000 тонн) превышает проектную вместимость на 582 000 тонн и началось загрязнение подземных водных горизонтов в результате влияния тела полигона.

Материалы дела об административном правонарушении направлены в Белореченский районный суд.

«Сейчас в Белореченской зоне нет других объектов размещения отходов. Перераспределять потоки нужно до ввода в эксплуатацию новых объектов. Но они пока лишь в перспективе. Например, строительство второй очереди полигона так и не началось», — рассказал генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев.

На месте обсудили несколько вариантов решения проблемы полигона. Из быстрых, но временных: обустроить пункт накопления на земельном участке, примыкающем к Белореченскому полигону, и построить новые карты полигона площадью 4 гектара. Этого хватит на 3-4 года.

Из более длительного решения — это занять новым полигоном земельные участки: один 40 гектаров, другой 25 гектаров.

«В крае планируется строительство трёх комплексных объектов по обращению с ТКО общей мощностью около 850 тыс. тонн в год. На базе создаваемых объектов целесообразно создавать мощности по утилизации ТКО, что позволит снизить массу захораниваемых отходов до 50 процентов от массы образования ТКО. Приблизительная стоимость реализации проектов составляет около 5 млрд рублей», — отметил Денис Буцаев.

Краснодарский край — третий по численности субъект России после Москвы и Московской области. На Кубани живет 5,6 миллионов человек, которые производят 2,5 миллиона тонн отходов в год. В крае работает 6 региональных операторов. Переход на новую систему обращения с ТКО осуществлен в 9 зонах из 11. Охват населения коммунальной услугой по вывозу отходов составляет 93,3%.