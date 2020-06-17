Белое пятно неизвестного происхождения нашли на озере в Мурманской области

В акватории Умбозера Мурмоской области обнаружили белое пятно неизвестного происхождения. МЧС устанавливает, почему мог измениться цвет воды.

Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС. В ведомстве отметили, что специалисты Минприроды Мурманской области уже облетели озеро. Они выяснили, что что в акваторию поступает вода мутно-бирюзового цвета.

Специалистами Росприроднадзора был произведен забор проб воды для установления причины изменения цветности воды МЧС по Мурманской области.

Региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности постановила усилить наблюдение за тем, как будет развиваться обстановка в дальнейшем, и выяснить, по каким причинам это могло произойти. Сейчас на Умбозере дежурит опергруппа МЧС по Мурманской области. Кроме того, за ситуацией наблюдают с помощью космического мониторинга со спутника.

В пресс-службе ведомства рассказали «Интерфаксу», что площадь пятна пока не удалось установить. При этом в ведомстве подчеркнули, что оно не угрожает населению региона, потому что водозабор из этого озера не производится. Местных жителей обеспечивают водой из-подземных источников и из реки Умба — в месте, которое расположено на 115 километров ниже по течению.

Впервые пятно обнаружили 15 июня.