Бельгийскую принцессу-экоактивистку арестовали в Лондоне

В Лондоне арестовали принцессу Бельгии Эсмеральду, которая участвовала в сидячей забастовке экоактивистов Extinction Rebellion. 63-летняя принцесса провела в полицейском фургоне пять часов.

Как сообщил The Telegraph, принцессу вместе с другими активистами арестовали на Трафальгарской площади. Они устроили сидячую забастовку, перекрыв дороги. Всего за неделю в Британии были задержаны 1300 человек, которые участвовали в акциях протеста против изменения климата.

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Эсмеральда, уточняет издание, отсидела пять часов в фургоне, после чего ее отпустили, не предъявив никаких обвинений.

«Сегодня вместе с многими другими протестующими я была арестована и помещена под стражу. Чрезвычайная климатическая ситуация требует от всех нас давления на правительства, чтобы они действовали в срочном порядке», — написала принцесса в Twitter.

Экодвижение Extinction Rebellion организует акции по всему миру для привлечения внимания к проблемам экологии. Они считают, что с глобальным изменением климата нужно бороться активнее. Самые известные их акции проходили в Берлине, Амстердаме и на мостах и площадях Лондона в районе Вестминстера.