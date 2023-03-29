Экология 29 марта 2023, 15:18 Беларусь начнет применять российские технологии в переработке отходов

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РЭО провел встречу с послом Беларуси

Республика Беларусь готова применять российские технологии по переработке отходов. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации — заместитель премьер-министра по вопросам деятельности Республики Беларусь в рамках Союзного Государства и отношений с РФ Дмитрий Крутой обсудили сотрудничество по формированию экономики замкнутого цикла.

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«Обсудили совместное развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и обмен опытом в данной сфере. Проговорили возможность совместного производства оборудования по сортировке и компостированию отходов. Белорусские коллеги выразили заинтересованность в применении современных российских технологических решений на территории Республики. Уже ведется работа с белорусскими компаниями по созданию инфраструктуры и объектов по глубокой утилизации отходов. Отметили необходимость создания общего регулирования расширенной ответственности производителя (РОП) в рамках Союзного Государства», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

На встрече также обсуждались вопросы производства транспорта для вывоза отходов на база шасси МАЗ. Стороны отметили необходимость учитывать индивидуальные потребности региона в конструкции мусоровозов и их комплектации. Генеральный директор ОАО «Минский автомобильный завод» Валерий Иванкович выразил надежду на долгосрочное сотрудничество и отметил рост заинтересованности в ряде российских регионов.

На встрече также поднимали вопросы формирования белорусской делегации для посещения наиболее современных комплексных объектов по переработке отходов в России и дальнейшего совместного участия в деловых мероприятиях для поддержания экоинициатив и реализации принципов экономики замкнутого цикла в Белоруссии и России.