Экология 18 сентября 2023, 01:42 Белая медведица умерла в екатеринбургском зоопарке зоопарк Екатеринбурга

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В зоопарке Екатеринбурга скончалась белая медведица Айна. Животному было 25 лет, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Сотрудники зоопарка уточнили, что у животного резко ухудшилось состояние здоровья, но точная причина смерти пока неизвестна.

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«Говорить о точном диагнозе, в результате которого произошла смерть, можно будет после патологоанатомической экспертизы», — заявили в зоопарке.

Айна родилась в пермском зоопарке, после чего ее отправили в Екатеринбург. На протяжении 20 лет она составляла пару белому медведю Умке. Но два года назад он скончался от рака. Тогда по соседству с Айной поселили медведицу Хатангу из Москвы.

В дикой природе белые медведи могут прожить до 30 лет, в неволе — до 45 лет.

В конце августа стало известно, что в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Молодые родители — панды Жуи и Диндин — прибыли в Москву в 2019 году в рамках празднования 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Для контроля процесса размножения животных из Китая в Москву приехал эксперт по разведению больших панд.