Белая медведица Мурма умерла в Московском зоопарке

«Умерла наша белая медведица Мурма. Она была в крайне преклонном возрасте — совсем немного не дожила до своего 30-летия. Ветеринарные врачи и киперы боролись до последнего, чтобы продлить жизнь нашей любимой медведицы. Но, к сожалению, возраст уже не позволил — в дикой природе они очень редко доживают до таких лет», — говорится в сообщении.

Практически всю свою жизнь Мурма прожила в Московском зоопарке. Ее привезли медвежонком в 1991 году. До конца своих дней медведица вела активный образ жизни: она гуляла, плавала в бассейне и ловила рыбу. Животное без агрессии позволяло сотрудникам зоопарка проводить медосмотр и брать кровь на анализ.

За свою жизнь она родила 10 медвежат, которые разъехались по зоопаркам мира. Потомство Мурмы живет в Европе, Китае и Японии.