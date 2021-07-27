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    27 июля 2021, 23:34

    Ученые рассказали, в чем заключается причина природных бедствий в мире

    Арина Бобкова

    Природные бедствия происходят на Земле в последнее время все чаще. Ученые объяснили, в чем заключается причина подобных явлений. По их мнению, это является следствием глобального изменения климата. Специалисты заметили, что остановить подобные происшествия вряд ли получится. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

    Ученые рассказали, в чем заключается причина природных бедствий в мире

    По мнению ученых, к подобным катаклизмам относятся периоды аномальной жаркой погоды в США и Канаде, наводнения в Европе и Китае, а также на лесные пожары в России. Кроме того, температура достигла своих аномальных значений в Турции и странах Северной Африки. При этом в в Бразилии и Южной Африке наблюдаются одни из самых низких показателей за все время, передали «Известия».

    Немецкий метеоролог Йоханнес Кваас заявил, что подобные явления происходят из-за выбросов, произошедших несколько десятилетий назад. По его прогнозам, средняя температура Земли поднимется на 0,8 градуса. При этом ученые Высшей технической школы Цюриха заявили о том, что рост температур на Земле ускоряется. Длительная жара станет нормальным явлением для планеты.