Ученые рассказали, в чем заключается причина природных бедствий в мире

Природные бедствия происходят на Земле в последнее время все чаще. Ученые объяснили, в чем заключается причина подобных явлений. По их мнению, это является следствием глобального изменения климата. Специалисты заметили, что остановить подобные происшествия вряд ли получится. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По мнению ученых, к подобным катаклизмам относятся периоды аномальной жаркой погоды в США и Канаде, наводнения в Европе и Китае, а также на лесные пожары в России. Кроме того, температура достигла своих аномальных значений в Турции и странах Северной Африки. При этом в в Бразилии и Южной Африке наблюдаются одни из самых низких показателей за все время, передали «Известия».

Немецкий метеоролог Йоханнес Кваас заявил, что подобные явления происходят из-за выбросов, произошедших несколько десятилетий назад. По его прогнозам, средняя температура Земли поднимется на 0,8 градуса. При этом ученые Высшей технической школы Цюриха заявили о том, что рост температур на Земле ускоряется. Длительная жара станет нормальным явлением для планеты.