«Бедолага, ей бы выжить». «Рыбный дождь» прошел на юге Красноярского края

Много живой рыбы на обочинах и дорогах обнаружили в национальном парке «Шушенский бор» на юге Красноярского края. Виноваты оказались сильные ливни.

Пользователи социальных сетей поделились фотографиями, на которых живая рыба лежит на земле у дороги. Жители Красноярского края назвали это явление «рыбным дождем».

Некоторые специалисты объяснили это явление тем, что во время сильных ливней рыба уплывает из водоемов в поисках лучших условий для жизни. Однако ихтиолог, начальник лаборатории морских и полупроходных рыб ВНИРО Сергей Леонтьев не согласен с этой теорией. В разговоре с «360» он заявил, что рыба лишь стала жертвой обстоятельств.

«Я не знаю подробностей, но чаще всего такие явления связаны с природными катаклизмами. Вода резко ушла и рыба осталась, такое бывает. Однажды я сам видел, как в Тихом океане волной выбросило на палубу полтонны сайры. Просто «плюх» и ты ни с того ни с сего стоишь по колено в рыбе», — заявил Леонтьев.

По словам ученого, версия о том, что рыба сама уплывает во время дождей маловероятна.

«Это скорее физическое вытеснение рыбы. Реки выходят из берегов за счет больших ветров. И вместе с этим выносит и рыбу. В кратковременные периоды катаклизмов никакая рыба ничего не ищет, она лишь игрушка в руках природы. Рыба не будет мигрировать, бедолага, ей бы выжить. Вода там мутная, она представляет собой какой-нибудь гель песчано-глинистый. Куда искать лучшей доли? Там бы выжить», — объяснил Сергей Леонтьев.