Экология 31 мая 2023, 09:51 Бауманка вошла в консорциум РЭО по переходу к экономике замкнутого цикла

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Один из ведущих технических университетов России в составе консорциума РЭО обеспечит создание высококвалифицированного кадрового резерва и трансфер новых технологий обращения с отходами. Соответствующее соглашение нацелено на переход к экономике замкнутого цикла и подписано гендиректором РЭО Денисом Буцаевым и ректором вуза Михаилом Гординым.

«Российская модель экономики замкнутого цикла планомерно формируется. И здесь значение имеют не столько финансовые инвестиции, сколько — нематериальные активы. Важно изменить образ мышления, устаревшую модель поведения, чтобы товары оставались в нашем пользовании как можно дольше, а максимум отходов — превращались во вторсырье: перерабатывались и использовались повторно. ЭЗЦ — одна из главных мер, позволяющих сократить производство отходов, снизить рост полигонов и свалок в стране. Поэтому участие ведущих вузов с их огромным научно-техническим потенциалом в реализации этой масштабной, межотраслевой задачи имеет основополагающее значение», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ) создан в целях развития и реализации научно-образовательного потенциала ЭЗЦ в Российской Федерации. Сейчас в его структуру входит 41 организация: 20 вузов, 4 профильные научные организации, 15 предприятий реального сектора и 2 банка.

«Чтобы совершить переход к экономике замкнутого цикла важно создать основу, устойчивый фундамент. В этом смысле важно достигнуть мирового уровня фундаментальных и поисковых научно-исследовательских работ в области обращения с отходами и усилить подготовку научно-исследовательских, производственных и управленческих кадров отрасли в связке с развитием ЭЗЦ в стране. Наш университет готов внести свой вклад в формирование новой модели экономики, став опорой по целому ряду инициатив отраслевого консорциума», — подчеркнул ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин.

В 2023 году в рамках работы консорциума планируется реализация профильных образовательных программ. Вместе с тем РЭО ведет разработку учебных модулей базовой образовательной программы, что позволит охватить широкий спектр отраслевых компетенций. Также в целях обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров для ЭЗЦ РЭО создает сеть базовых кафедр — структурных подразделений вузов, организационно-техническое обеспечение которых осуществляет соответствующий вуз, а методологическое — индустриальный партнер.

На сегодня к работе консорциума уже присоединились МГУ им. М. В. Ломоносова, Университет Г. В. Плеханова, Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Уральский университет им. Б. Н. Ельцина и другие вузы. Также в состав консорциума входят Сбербанк, Промсвязьбанк, такие компании, как Русал, НЛМК, Союзцемент, Уралкалий, СИБУР и другие.