Гору Куштау защитили от посягательств АО «Башкирская содовая компания». Сопка, вокруг которой разразился скандал из-за предполагаемых разработок, получила статус особо охраняемой территории.

Член Общественной палаты РФ Ростислав Мурзагулов заявил, что гора стала памятником природы. Его слова привел «Интерфакс». Информацию общественник получил в секретариате главы Башкирии Радия Хабирова.

«Они сегодня утром получили согласование по линии Минприроды России. Уже подписано постановление», — подчеркнул Мурзагулов.

На горе Куштау Минприроды РФ не раз предлагало создать особо охраняемую природную территорию федерального значения. Не исключалось включение в эту зону гор Тратау и Юрактау.

Республиканские власти отправили в министерство необходимые для присвоения указанного статуса документы в конце августа. Ожидалось, что решение примут к 4 сентября.

Компания БСК намеревалась проводить на горе Куштау разведывательные работы, что вызвало протест у местных жителей. Они выступили против возможных разработок в этой местности.