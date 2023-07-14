Экология 14 июля 2023, 13:15 Башкирского регоператора лишили статуса из-за проблем с вывозом ТКО РЭО

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Российский экологический оператор совместно с региональным Министерством природопользования и экологии в ходе мониторинга деятельности региональных операторов в Республике Башкортостан выявил рост жалоб на качество оказания коммунальной услуги в зонах деятельности регионального оператора ООО «Дюртюлимелиоводстрой». После замечаний нарушения устранены не были, в связи с чем компанию лишили статуса регоператора в одной из зон деятельности. Федеральный центр наблюдает за ситуацией в регионе.

От Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан поступила информация о том, что регоператор не соблюдает сроки вывоза отходов в зонах деятельности. На совместных совещаниях ему обозначили проблемные вопросы и дали сроки на их исправление. Однако ситуация с вывозом отходов не улучшалась, в связи с чем регоператор был лишен статуса в одной из зон деятельности.

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Приказ о лишении ООО «Дюртюлимелиоводстрой» статуса регионального оператора в зоне деятельности № 2 Минэкологии выпустило 5 июля 2023 года. Он вступит в силу с 17 июля 2023 года. До назначения нового регоператора компания продолжит выполнять функции.

«Согласно действующему законодательству, региональный оператор, лишенный статуса, обязан исполнять обязанности регионального оператора до дня, определенного соглашением, заключенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации с новым региональным оператором по результатам конкурсного отбора», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Однако региональный оператор ООО «Дюртюлимелиоводстрой» грубо нарушает указанную норму. Ситуация с вывозом начала ухудшаться в нескольких районах, где осуществлял вывоз ООО «Дюртюлимелиоводстрой». В связи с этим к ликвидации навалов на контейнерных площадках были привлечены силы органов местного самоуправления. В настоящее время ситуация находится на контроле Минэкологии Республики Башкортостан.