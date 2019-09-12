«Барическая депрессия» подарит холода. Без паники, сентябрь закончится бабьим летом

Погода в московском регионе в последние пару недель радует своим комфортом. Почти полное отсутствие дождей, жары и ветра. В среду днем в столице столбики термометров достигли плюс 26 градусов, а синоптики пообещали, что дождей не будет даже вечером. Когда же в московский регион придет классическая осень — разбирался «360».

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11 сентября — это почти середина месяца, однако в этот день температура в Москве превысила 26 градусов, как и в Подмосковье. Такой температурный фон на столичной территории на протяжении уже не первой недели обусловлен влиянием антициклона, который надолго задержался в наших краях.

Однако сентябрь в московском регионе не может быть таким постоянно. Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев в беседе с «360» рассказал, что уже с четверга погода будет меняться. Ее будет определять так называемая барическая депрессия над Скандинавией. Это область пониженного давления и связанные с ней фронты. Они к концу недели будут приближаться к Москве.

Если сейчас небольшая облачность, то в четверг уже переменная облачность. Суббота, воскресенье — облачно с прояснениями, небольшой дождь и температура пойдет вниз Дмитрий Киктев.

Ночь субботы, по словам специалиста, будет еще достаточно теплой: в Москве +11…+13, по области +8…+13, но день заметно прохладнее +15…+17, а воскресный — +11…+16.

Источник фото: РИА «Новости»/Владимир Астапкович

Холод, дожди и очередное тепло

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в разговоре с «360» поделился, что с пятницы жители московского региона почувствуют приближение атмосферного фронта. Днем 13 сентября в городе будет очень тепло, но ближе к вечеру усилится ветер и местами пройдут небольшие дожди.

С субботы холодный атмосферный фронт пересечет территорию столичного региона с северо-запада на юго-восток, облаков станет больше, появится ветер, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха понизится и вернется к своим обычным для сентября значениям. Ночью в Москве +12…+14, по области от +10 до +15 градусов тепла, в дневные часы в центре столицы +16…+18, по области от 14 до 19 градусов со знаком «плюс».

Источник фото: Flickr/Sergey Norin

Прохладнее будет в воскресенье, когда столица окажется в тыловой части уходящего циклона. По-прежнему облачно с прояснениями, кратковременные дожди и порывистый ветер. В ночные часы +5…+7 в столице, +3…+8 по области. Днем в центре мегаполиса +15…+17, в районах Московской области от 13 до 18 градусов тепла. Холодным будет и начало новой недели.

Леус скрасил неприятную новость про приближающиеся холода — в третьей декаде (она начинается с 21 числа) сентября в московский регион вернется бабье лето.