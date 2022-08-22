Бархатный сезон в России продлится до октября 2022

Теплая погода задержится в России надолго. Бархатный сезон продлится до октября 2022 года. Такой информацией поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Причина аномальной заключается в том, что вода успела прогреться до очень высокой температуры. К примеру, в Сочи или Анапе показатели достигли отметки в +28 градусов. По словам синоптика, подобное явление является крайне редким для России.

«В Калининградской области тоже фантастически высокая температура воды, +24 градуса. Это признак того, что будет длительный бархатный сезон. В сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу», — пояснил эксперт.