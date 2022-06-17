Банк «Открытие» рассмотрит возможность выкупа облигаций ППК РЭО на 10 млрд рублей для поддержки отрасли ТКО

Банк «ФК Открытие» И ППК «Российский экологический оператор» договорились о совместном финансировании инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Банк примет активное участие в рассмотрении и последующем финансировании проектов через покупку облигаций ППК на сумму не менее 10 млрд рублей, средства пойдут на создание объектов обращения с отходами.

Соглашение об этом на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали председатель правления банк «ФК Открытие» Михаил Задорнов и генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Подписали с „Открытием“ соглашение, которое предполагает совместное финансирование инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО через выкуп облигационного займа ППК „Российский экологический оператор“. Одним из основных направлений нашего сотрудничества станет организация выпуска, размещения и приобретения банком облигаций, эмитированных РЭО, направленных на финансирование проектов в сфере обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными на сумму не менее 10 млрд рублей в 2022–2024 годах. Наше сотрудничество направлено на поддержку развития отрасли через создание новых объектов обращения с ТКО, которые позволят достичь необходимых показателей по обработке и утилизации отходов в рамках федерального проекта», — сообщил Денис Буцаев.

Соглашение также предполагает всесторонний обмен информацией об инвестиционных проектах, рассматриваемых для финансирования, и разработку совместных продуктов для финансирования проектов резидентов экотехнопарков, создаваемых РЭО либо при его участии, в рамках Федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Во время подписания стороны также обсудили текущий статус взаимодействия по реализуемым и перспективным проектам.