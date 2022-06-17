facebook_pixel
    17 июня 2022, 12:00

    Банк «Открытие» рассмотрит возможность выкупа облигаций ППК РЭО на 10 млрд рублей для поддержки отрасли ТКО

    Редакция сайта 360

    Банк «ФК Открытие» И ППК «Российский экологический оператор» договорились о совместном финансировании инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Банк примет активное участие в рассмотрении и последующем финансировании проектов через покупку облигаций ППК на сумму не менее 10 млрд рублей, средства пойдут на создание объектов обращения с отходами.

    Банк «Открытие» рассмотрит возможность выкупа облигаций ППК РЭО на 10 млрд рублей для поддержки отрасли ТКО

    Соглашение об этом на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали председатель правления банк «ФК Открытие» Михаил Задорнов и генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

    «Подписали с „Открытием“ соглашение, которое предполагает совместное финансирование инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО через выкуп облигационного займа ППК „Российский экологический оператор“. Одним из основных направлений нашего сотрудничества станет организация выпуска, размещения и приобретения банком облигаций, эмитированных РЭО, направленных на финансирование проектов в сфере обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными на сумму не менее 10 млрд рублей в 2022–2024 годах. Наше сотрудничество направлено на поддержку развития отрасли через создание новых объектов обращения с ТКО, которые позволят достичь необходимых показателей по обработке и утилизации отходов в рамках федерального проекта», — сообщил Денис Буцаев.

    Соглашение также предполагает всесторонний обмен информацией об инвестиционных проектах, рассматриваемых для финансирования, и разработку совместных продуктов для финансирования проектов резидентов экотехнопарков, создаваемых РЭО либо при его участии, в рамках Федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

    Во время подписания стороны также обсудили текущий статус взаимодействия по реализуемым и перспективным проектам.