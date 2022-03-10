Баки для раздельного сбора отходов установили на Байкале

В Центральной экологической зоне озера Байкал начали установку 142 контейнеров для раздельного сбора отходов (РСО), сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Всего по субсидии в Иркутской области было закуплено 963 бака для РСО.

«В конце прошлого года на совещании с вице-премьером Викторией Абрамченко обсуждались вопросы по защите озера Байкал, в том числе касающиеся обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на Байкальской природной территории. На Байкале продолжается внедрение системы раздельного сбора отходов. Так, в 2021 году Иркутской области выделили из федерального бюджета 17,6 миллиона рублей по субсидии в рамках федпроекта „Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами“. На эти средства регион закупил 963 контейнера для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Из них 142 контейнера закупили муниципальные образования в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. К ним относятся Ольхонский район, Байкальское муниципальное образование, Слюдянское городское поселение. Хочу напомнить, что Байкал — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, и важно с особой бережностью к нему относиться», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

На Байкальской природной территории деятельность по обращению с ТКО осуществляют региональные операторы ООО «РТ-НЭО Иркутск» (Иркутская область) и ООО «ЭкоАльянс» (Республики Бурятия). Регоператоры обновляют контейнерные группы и увеличивают при необходимости кратность вывоза ТКО, чтобы сохранять чистоту на контейнерных площадках. Экологические организации также подключаются к внедрению РСО на Байкале.

«Так, в городе Байкальск в рамках пилотного проекта „Установка модульных площадок под РСО“ установлена 21 контейнерная площадка, на которой размещено три контейнера под стекло, пластик, бумагу и два — под смешанные отходы, а также приобретена специализированная техника для вывоза раздельно собранных отходов. На территории Прибайкальского национального парка на острове Ольхон установлена контейнерная площадка для раздельного сбора отходов, на которой размещено четыре контейнера под металл, пластик, стекло, бумагу и два — под смешанные отходы. Проект реализован усилиями „Заповедного Прибайкалья“ при поддержке Фонда „Озеро Байкал“ и бренда Henkel ProNature», — отметил заместитель генерального директора ППК РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

Центральная экологическая зона Байкальской природной территории имеет площадь около 90 тысяч квадратных километров и располагается на территории Иркутской области и Республики Бурятия.

Региональными органами государственной власти Иркутской области проводится плановая работа по созданию современной инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Иркутская область, г. Байкальск

Источник фото: телеканал «360»

Ольхон, Иркутская область